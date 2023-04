Morti sospette all’Hospice di Torremaggiore, procura ordina 16 riesumazioni: dipendente indagato per omicidio



Sono 16 i pazienti morti nell’Hospice di Torremaggiore sui quali indaga la procura di Foggia. Le salme saranno riesumate per chiarire se i decessi sono avvenuti per cause naturali o provocati. Indagato un dipendente della rsa per omicidio volontario.

