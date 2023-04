Mustafa e famiglia hanno lasciato l’Italia, il bimbo siriano senza arti ha interrotto le cure



Il bimbo diventato simbolo delle violenze e della guerra in Siria e la famiglia pare si siano trasferiti in Germania ma non hanno comunicato nulla. Al piccolo Mustafa non erano ancora state ancora messe le protesi ma dotato solo di una carrozzina elettronica.

