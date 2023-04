Nascondeva nel tir 280mila euro in banconote, denunciato camionista: “Li ho trovati per strada”



La Guardia di Finanza di Treviso ha trovato 280mila euro in banconote nella motrice di un tir partito da Olbia: i soldi sono stati sequestrati e l’autista denunciato per ricettazione dopo aver dichiarato di aver trovato causalmente a terra il denaro in una busta chiusa.

