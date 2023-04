Neonato morto dopo caduta, era stato dimesso dall’ospedale”perché stava bene”: indaga la Procura



La procura di Barcellona Pozzo di Gotto indaga sulla morte del neonato di 4 mesi morto in seguito a una caduta. Il piccolo accompagnato in ospedale dai genitori per due volte era stato dimesso dai medici del pronto soccorso.

Continua a leggere



La procura di Barcellona Pozzo di Gotto indaga sulla morte del neonato di 4 mesi morto in seguito a una caduta. Il piccolo accompagnato in ospedale dai genitori per due volte era stato dimesso dai medici del pronto soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere