Nuoro, uccise i nipoti a colpi di pistola per questioni d’eredità: a 90 anni torna in carcere



Il ricorso presentato dai legali di Giuseppe Doa è stato respinto in Cassazione. L’uomo è stato quindi accompagnato in carcere dove deve ancora scontar 29 anni e quattro giorni di reclusione per il duplice omicidio dei due fratelli di 43 e 45 anni, Roberto e Andrea Caddori, avvenuto nell’agosto del 2016 ad Arzana.

