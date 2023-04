Obiettori ovunque, strapotere dei prolife: in Italia abortire è diventato impossibile



Sono passati quarantacinque anni dalla legge 194, ma interrompere una gravidanza in Italia è ancora un percorso a ostacoli. L’obiezione di coscienza ha raggiunto picchi drammatici e le associazioni prolife sono ormai presidi fissi in molti ospedali. Per questo il 6 maggio ad Ancona, città simbolo dove le Ivg non sono più praticate, si terrà una manifestazione nazionale per l’aborto sicuro e gratuito.

