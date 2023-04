Omicidio di Ilenia Fabbri, confermati gli ergastoli per l’ex marito e il sicario



La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato le condanne all’ergastolo già inflitte in primo grado per l’omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza nel 2021. Entrambi gli imputati, il sicario Pierluigi Barbieri e l’ex marito Claudio Nanni, sono rimasti in silenzio dopo la lettura del verdetto.

Continua a leggere



La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato le condanne all’ergastolo già inflitte in primo grado per l’omicidio di Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza nel 2021. Entrambi gli imputati, il sicario Pierluigi Barbieri e l’ex marito Claudio Nanni, sono rimasti in silenzio dopo la lettura del verdetto.

Continua a leggere

Continua a leggere