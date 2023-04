Padrone muore in aeroporto e il cane rimane solo, mobilitazione social gli ridà casa: “Web fantastico”



Il padrone del cane era un turista statunitense in vacanza nel nostro Paese. Dopo l’appello social del canile di Bari, attraverso il passaparola, si è riusciti in poco tempo a rintracciare i parenti in Usa. “Il web è Fantastico” hanno commentato i volontari,

