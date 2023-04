“Papà aiutami, mi hanno arrestato”: la nuova truffa telefonica dei finti poliziotti



La Questura di Bolzano mette in guardia dall’ultima frontiera delle truffe indirizzate in particolare alle persone anziane: il truffatore, fingendosi capo di un ufficio di polizia, chiama l’ignaro cittadino comunicandogli di aver arrestato il figlio, pretendendo soldi in cambio della sua libertà.

Continua a leggere



La Questura di Bolzano mette in guardia dall’ultima frontiera delle truffe indirizzate in particolare alle persone anziane: il truffatore, fingendosi capo di un ufficio di polizia, chiama l’ignaro cittadino comunicandogli di aver arrestato il figlio, pretendendo soldi in cambio della sua libertà.

Continua a leggere

Continua a leggere