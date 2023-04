Papa Francesco, la verità sul malore: “Sono svenuto, me la sono vista brutta”



Papa Francesco telefona a una famiglia di Pesaro e racconta il malore avuto 12 giorni fa che lo ha costretto al ricovero al Policlinico Gemelli. “Avevo perso conoscenza. Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo”.

