Parla Luis Quiles, l’autore che ha dipinto Salvini come un nazista: “L’opera non è solo per lui”



Scandalo e proteste per per il quadro realizzato dall’artista spagnolo Luis Quiles in mostra a Torino Comics, fiera del fumetto, che ritrae Matteo Salvini intento a fare il saluto romano con la fascia dell’Unione Europea al braccio, mentre un grande fallo nero gli eiacula in faccia. Il leader della Lega Matteo Salvini commenta: “Disgustoso”.

Continua a leggere



Scandalo e proteste per per il quadro realizzato dall’artista spagnolo Luis Quiles in mostra a Torino Comics, fiera del fumetto, che ritrae Matteo Salvini intento a fare il saluto romano con la fascia dell’Unione Europea al braccio, mentre un grande fallo nero gli eiacula in faccia. Il leader della Lega Matteo Salvini commenta: “Disgustoso”.

Continua a leggere

Continua a leggere