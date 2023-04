Perché abolire i jet privati deve essere solo il primo passo: inquinare non è un diritto dei ricchi



Per il movimento dei Fridays For Future abolire i jet privati, come proposto da una proposta legge depositata ieri in parlamento, è solo l’inizio: sono anche i consumi dei più ricchi che ci stanno portando verso il collasso climatico. La scomparsa dell’aviazione privata di lusso non è solo un simbolo, è una necessità.

Continua a leggere



Per il movimento dei Fridays For Future abolire i jet privati, come proposto da una proposta legge depositata ieri in parlamento, è solo l’inizio: sono anche i consumi dei più ricchi che ci stanno portando verso il collasso climatico. La scomparsa dell’aviazione privata di lusso non è solo un simbolo, è una necessità.

Continua a leggere

Continua a leggere