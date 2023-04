Perché l’orsa JJ4 può evitare l’abbattimento secondo gli esperti dell’Ispra



L’intervista di Fanpage.it a Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica dell’Ispra: “Il nostro è un parere obbligatorio ma non vincolante, alla fine sarà il Tar a decidere sull’abbattimento dell’orsa JJ4 responsabile della morte di Andrea Papi. Ma c’è un’altra possibilità: la messa in cattività permanente”.

