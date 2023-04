Picchiata per aver rifiutato le nozze, studentessa trova rifugio dalla preside: “Lo Stato intervenga”



Nonostante l’attivazione del Codice Rosso una 19enne non è stata collocata in una struttura protetta per sfuggire alle vessazioni della famiglia. Accade nella provincia di Modena e la denuncia arriva dall’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope: “È stata ospitata dalla preside della scuola, ma lo Stato deve intervenire”.

