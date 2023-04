Pillola contraccettiva gratis per tutte le donne: l’ok dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)



Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) di Aifa ha dato l’ok alla contraccezione orale gratuita per tutte le donne in Italia senza distinzioni d’età. Il costo totale per le casse dello Stato è stimato in circa 140 milioni di euro l’anno.

