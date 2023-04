Precipita ultraleggero, morto il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi



Il pilota delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi è morto in un tragico incidente nell’alta Val Torre (Udine). Il capitano 34enne si trovava su un velivolo ultraleggero precipitato per cause ancora da accertare insieme a un parente.

