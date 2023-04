Processo trattativa Stato-mafia, la Cassazione assolve Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri



Sono stati assolti in via definitiva “per non aver commesso il fatto” gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nell’ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri.

Continua a leggere



Sono stati assolti in via definitiva “per non aver commesso il fatto” gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nell’ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri.

Continua a leggere

Continua a leggere