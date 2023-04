Richiamati tutti i lotti di acqua minerale Primia per rischio chimico, l’avviso del Ministero



L’acqua minerale ritirata dagli scaffali dei supermercati è venduta marchio Primia sia in bottiglie da mezzo litro sia in bottiglie da un litro e mezzo. Il richiamo di acqua frizzante e naturale a causa di “Analisi Chimiche non Conformi”.

Continua a leggere



L’acqua minerale ritirata dagli scaffali dei supermercati è venduta marchio Primia sia in bottiglie da mezzo litro sia in bottiglie da un litro e mezzo. Il richiamo di acqua frizzante e naturale a causa di “Analisi Chimiche non Conformi”.

Continua a leggere

Continua a leggere