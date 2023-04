Saman Abbas, il padre Shabbar accetta il videocollegamento al processo dal Pakistan



Shabbar Abbas, papà di Saman, parteciperà al processo per l’omicidio della figlia in videoconferenza: l’autorizzazione è arrivata questa mattina dal Pakistan, dove l’uomo è detenuto in attesa di estradizione.

