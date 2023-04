Saman Abbas, la decisione sull’estradizione del padre arriverà solo dopo la fine del Ramadan



Si dovrà aspettare almeno al 26 aprile per una decisione sull’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman attualmente in carcere in Pakistan accusato in concorso con la moglie e altri tre parenti dell’omicidio della figlia a Novellara.

