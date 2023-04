Sciopero generale venerdì 21 aprile 2023, a rischio i trasporti: le motivazioni e gli orari



Sciopero generale venerdì 21 aprile 2023 indetto dal sindacato di Base Cub per l’intera giornata in tutti i settori pubblici e privati. Disagi potrebbero esserci per bus, metro e tram di alcune città ma anche sulle autostrade, a scuola e nel trasporto aereo. Escluso invece il trasporto ferroviario.

