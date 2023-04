Si finge prete per benedire le case: poi occupa quelle vuote e si spaccia per carabiniere



L’uomo, un 37enne di nazionalità romena, è stato fermato a distanza di anni dalla condanna a 2 anni reclusione per violazione di domicilio e usurpazione di titoli a bordo di un autobus di linea diretto in Francia dai carabinieri di Aurisina durante i normali controlli alla frontiera. Ora è in carcere.

