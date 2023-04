Strage di Erba, cos’è successo nel 2006 e perché Rosa e Olindo sono stati dichiarati colpevoli



L’11 dicembre del 2006 morivano in un appartamento di via Armando Diaz, a Erba (Como), 4 persone. Mario Frigerio (il quinto gravemente ferito) è sopravvissuto per una malformazione alla carotide. Nella strage morirono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Continua a leggere



L’11 dicembre del 2006 morivano in un appartamento di via Armando Diaz, a Erba (Como), 4 persone. Mario Frigerio (il quinto gravemente ferito) è sopravvissuto per una malformazione alla carotide. Nella strage morirono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini.

Continua a leggere

Continua a leggere