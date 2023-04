Tenta di uccidere la ex e la sorella nella notte, poi si suicida: “Le aveva pedinate tutto il giorno”



Le ha aggredite in piena notte con un mattarello, poi è tornato a casa e si è tolto la vita. Gaetano Piro, 43 anni, avrebbe programmato l’aggressione nei confronti della ex, Maria Santonastasio, e di sua sorella Brigida. Le due si trovavano ad Arco per portare via dei vestiti dalla casa che Maria condivideva con l’ex compagno.

