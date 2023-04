Test di Medicina 2023, il 13 aprile partono i Tolc Med: come cambia la prova e chi può partecipare



Si aprirà dal 13 al 22 aprile la prima finestra dei test Tolc Med per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, per l’anno accademico 2023/2024: ecco chi può partecipare e come si svolgono.

Continua a leggere



Si aprirà dal 13 al 22 aprile la prima finestra dei test Tolc Med per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria, per l’anno accademico 2023/2024: ecco chi può partecipare e come si svolgono.

Continua a leggere

Continua a leggere