Torino, sgomberati 8 appartamenti popolari occupati: 30 bambini hanno dovuto lasciare le case



Sono stati sgomberati all’alba di questa mattina, venerdì 14 aprile, alcuni alloggi popolari in via Scarsellini (Torino). In almeno 5 degli appartamenti occupati abusivamente, vivevano famiglie con minori. Sono almeno 30 i bambini che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

