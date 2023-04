Trento, protesta per salvare l’orsa Jj4, in centinaia davanti al Casteller: “Non ha nessuna colpa”



“A fronte di 1 solo incidente mortale dall’inizio del progetto Life Ursus, nel 2022 in Italia sono morte oltre 500 persone per incidenti in montagna” hanno denunciato gli animalisti adunati davanti al Centro di recupero della fauna alpina di Casteller per dire no all’abbattimento e alla cattura dell’orsa Jj4.

Continua a leggere



“A fronte di 1 solo incidente mortale dall’inizio del progetto Life Ursus, nel 2022 in Italia sono morte oltre 500 persone per incidenti in montagna” hanno denunciato gli animalisti adunati davanti al Centro di recupero della fauna alpina di Casteller per dire no all’abbattimento e alla cattura dell’orsa Jj4.

Continua a leggere

Continua a leggere