Troppa attesa al ristorante, scatta la rissa: aggredita intera famiglia, due denunciati a Ventasso



Due persone di 35 e 37 anni sono state denunciate per aver aggredito una famiglia composta da padre, madre e figlio in un ristorante emiliano. Alla base dell’attacco, probabilmente l’attesa più lunga di quanto desiderato per pagare il conto della cena.

