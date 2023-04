Turista ucciso da pietra caduta dal soffitto della basilica, nessun colpevole: tutti assolti



Il processo per omicidio colposo per la morte del 52enne Daniel Testor Schnell nella Basilica di Santa Croce a Firenze si è concluso oggi con il proscioglimento pieno per tutti e quattro gli imputati, dirigenti dell’Opera di Santa Croce.

