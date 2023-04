Uccise moglie e suocera ad Arezzo, l’autopsia: “Sara Ruschi accoltellata, la madre voleva difenderla”



Almeno 20 coltellate in diverse parti del corpo, in particolare sul viso e sull’avambraccio. Sono questi i primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo della 35enne Sara Ruschi uccisa dal compagno 38enne. La madre della ragazza, Brunetta Ridolfi, è stata uccisa da 3 coltellate. Era intervenuta per difendere la figlia.

Continua a leggere



Almeno 20 coltellate in diverse parti del corpo, in particolare sul viso e sull’avambraccio. Sono questi i primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo della 35enne Sara Ruschi uccisa dal compagno 38enne. La madre della ragazza, Brunetta Ridolfi, è stata uccisa da 3 coltellate. Era intervenuta per difendere la figlia.

Continua a leggere

Continua a leggere