Ucciso dall’orso in Trentino, la famiglia di Andrea Papi denuncerà la Provincia e lo Stato



La famiglia di Andrea Papi denuncerò la provincia di Trento e lo Stato per aver reintrodotto in Trentino gli orsi. Il runner 26enne è stato ucciso da un esemplare in Val di Sole, come rivelato dall’autopsia.

