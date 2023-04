“Un iPhone 13? Lo porto a casa a mia figlia”, così la preside antimafia Lo Verde rubava alla scuola



Iphone, tablet, computer, cibo, ma anche mascherine e disinfettanti in tempo di Covid. La preside antimafia dell’istituto Giovanni Falcone di Palermo, Daniela Lo Verde, è stata arrestata per aver rubato alla scuola e ai suoi studenti: “Quei due smartphone sono per le figlie”, le parole della 53enne intercettata.

