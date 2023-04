“Una violenza inaccettabile”, Barbara Capovani è stata uccisa con 10 sprangate dal suo ex paziente



Gianluca Paul Seung, ex paziente della psichiatra, avrebbe tentato un agguato il giorno prima dell’omicidio a Pisa. L’uomo è in carcere, è “ancora molto scosso” dicono i legali che hanno contattato alcuni specialisti per una consulenza sulla capacità d’intendere e di volere del 34enne.

