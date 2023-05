Accoltella il figlio di 34 anni a Palermo, lui era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia



Una donna di 62 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato il figlio di 34 anni. L’uomo, secondo quanto rilevato dalle indagini, era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

