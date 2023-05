Acqua verde a Venezia, parla il prefetto: nessuna ipotesi esclusa su sversamento sostanza tracciante



Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha confermato che secondo le prime indagini, a tingere di verde le acque del Canal Grande nella giornata di domenica sarebbe stata una sostanza tracciante. Ancora non è nota la natura del gesto: per il momento le autorità non escludono alcuna ipotesi.

Continua a leggere



Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha confermato che secondo le prime indagini, a tingere di verde le acque del Canal Grande nella giornata di domenica sarebbe stata una sostanza tracciante. Ancora non è nota la natura del gesto: per il momento le autorità non escludono alcuna ipotesi.

Continua a leggere

Continua a leggere