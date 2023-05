“Adottata a 6 anni dopo l’abbandono in Lituania, vi spiego perché non esistono mamme di serie B”



Fatima ha vissuto per anni nella solitudine di una casa di Skaciai, in Lituania. Trascurata dalla madre, è stata portata in un istituto per bambini orfani all’età di 2 anni per poi essere adottata da due genitori italiani all’età di 6. “Ora vi spieghiamo perché non esistono famiglie di serie B”.

