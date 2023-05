Alex Pompa uccise il padre violento, per i giudici è omicidio, la mamma: “Senza di lui non sarei qui”



Per i giudici della Corte di assise d’appello di Torino non è legittima difesa ma hanno inviato gli atti alla Corte costituzionale per stabilire la pena. La mamma di Alex Pompa: “Se non fosse stato per lui io non sarei viva”

Continua a leggere



Per i giudici della Corte di assise d’appello di Torino non è legittima difesa ma hanno inviato gli atti alla Corte costituzionale per stabilire la pena. La mamma di Alex Pompa: “Se non fosse stato per lui io non sarei viva”

Continua a leggere

Continua a leggere