Alice Neri, si cerca Ignoto 1: è suo il dna trovato sulla spallina del reggiseno della vittima



Continuano le indagini sulla morte di Alice Neri, trovata carbonizzata in auto nelle campagne di Concordia: sulla spallina del suo reggiseno ci sarebbe un dna non compatibile con quello dei tre indagati. Accertamenti per chiarirne la paternità.

