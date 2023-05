Alluvione Emilia Romagna, si teme emergenza sanitaria: iniziano vaccini contro malattie infettive



Acquitrini, rifiuti e fango hanno destato preoccupazione per una possibile emergenza sanitaria dovuta al proliferare delle zanzare e alle acque non bonificate. Per questo motivo è stata aperta una campagna vaccinale gratuita contro le malattie infettive.

