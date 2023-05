Alluvione in Emilia Romagna, stivali e pompe a immersione sono quasi introvabili



La conferma arriva con una prova sul campo nel Bolognese: in alcuni grandi rivenditori, gli scaffali per questo genere di prodotti sono vuoti. Diversa la situazione nei supermercati, almeno per quanto riguarda quelli del capoluogo.

Continua a leggere



La conferma arriva con una prova sul campo nel Bolognese: in alcuni grandi rivenditori, gli scaffali per questo genere di prodotti sono vuoti. Diversa la situazione nei supermercati, almeno per quanto riguarda quelli del capoluogo.

Continua a leggere

Continua a leggere