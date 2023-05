Alluvione Romagna, librario mette in vendita i libri zuppi d’acqua: “Solo così possiamo sopravvivere”



L’iniziativa dei gestori della libreria ‘Alfabeta’, a Lugo, dopo l’alluvione. I libri ancora fradici sono esposti in un mercatino all’esterno dell’esercizio commerciale (invaso dall’acqua), in vendita ad un prezzo simbolico. “Vogliamo ricominciare così, diversamente non potremmo farcela” ammette uno dei titolari, Massimo Berdondini.

