“Avvocata, architetta armi di distrazione di massa”: cosa Ambra Angiolini non ha capito del femminismo



Dal palco del concerto del primo maggio, Ambra Angiolini ha definito la declinazione delle professioni al femminile ‘un’arma di distrazione di massa’. Un discorso in linea con la propaganda della destra che usa il benaltrismo per screditare le rivendicazioni sociali e politiche di chi lotta per un avanzamento sul piano dei diritti.

Continua a leggere



Dal palco del concerto del primo maggio, Ambra Angiolini ha definito la declinazione delle professioni al femminile ‘un’arma di distrazione di massa’. Un discorso in linea con la propaganda della destra che usa il benaltrismo per screditare le rivendicazioni sociali e politiche di chi lotta per un avanzamento sul piano dei diritti.

Continua a leggere

Continua a leggere