Barbara ed Eralda morte a 17 e 19 anni in strada: perizia psichiatrica sull’automobilista indagato



La Procura di Treviso ha chiesto e ottenuto dal Gip lo svolgimento di una perizia in incidente probatorio sulla dinamica dell’incidente. Comprende una valutazione psichiatrica sull’automobilista ventenne, un’altra cinematica, per stabilire l’esatta dinamica dello schianto, sia una tecnica informatica sui cellulari in uso ai due indagati.

