Bimbo autistico escluso dal prete dalla prima comunione: “Disturbava prove, per lui cerimonia isolata”



Succede a Silvi, in provincia di Teramo. “Il bimbo urlava, ha buttato a terra i ceri” ha spiegato il prete. Alla fine il rito è stato celebrato in un’altra parrocchia “ma ciò che è successo resta grave”, dicono i genitori di C., 10 anni e mezzo.

