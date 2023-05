Blitz in Salento contro la Sacra Corona Unita, arrestato anche un finanziere “corriere della droga”



Un finanziere in servizio a Brindisi è stato arrestato nell’ambito dell’operazione antimafia della Dda di Lecce: 16 le misure cautelari disposte dal gip. Il militare custodiva in casa 5 kg di cocaina e 300mila euro in contanti.

