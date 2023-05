Cade dalla sedia mentre gioca e batte la testa: Giulia muore a 6 anni dopo tre giorni di agonia



Tragedia a Pieve Rossa di Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una bambina di 6 anni è morta dopo essere caduta da una sedia nell’abitazione con laboratorio di una famiglia di origine cinese, davanti agli occhi dei genitori. Per gli inquirenti non sembra tuttavia ci siano carenze o reati.

