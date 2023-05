Che fine ha fatto la barca con 500 migranti che Emergency ha cercato invano di intercettare



La Life Support di Emergency non è riuscita a trovate il barcone con 500 migranti a bordo che aveva lanciato un Sos: a bordo c’erano 45 donne, alcune anche in stato di gravidanza, e un neonato. Al momento non si sa che fine abbiano fatto i naufraghi.

Continua a leggere



La Life Support di Emergency non è riuscita a trovate il barcone con 500 migranti a bordo che aveva lanciato un Sos: a bordo c’erano 45 donne, alcune anche in stato di gravidanza, e un neonato. Al momento non si sa che fine abbiano fatto i naufraghi.

Continua a leggere

Continua a leggere