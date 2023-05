Cosa è successo in Emilia Romagna secondo il colonnello Guidi: “Piogge alluvionali e siccità”



“Era noto che questo evento sarebbe stato intenso, ma il terreno non è riuscito ad assorbire le piogge cadute per quasi 42 ore in alcune province”, così il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Guido Guidi spiega a Fanpage.it l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

