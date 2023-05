Cosa serve e come aiutare la popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna



Le richieste della popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna si susseguono in queste ore nelle chat e sui social. Sono in molti ad aver risposto agli appelli mentre son state lanciate già alcune raccolte fondi per gli aiuti e le donazioni agli alluvionati.

Continua a leggere



Le richieste della popolazione colpita dall’alluvione in Emilia Romagna si susseguono in queste ore nelle chat e sui social. Sono in molti ad aver risposto agli appelli mentre son state lanciate già alcune raccolte fondi per gli aiuti e le donazioni agli alluvionati.

Continua a leggere

Continua a leggere