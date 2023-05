Cosenza, scolaresca cade nel fiume facendo rafting: dispersa una ragazzina



Sono in corso le ricerche di una ragazzina che risulta dispersa in provincia di Cosenza. La piccola è caduta nelle acque del fiume Lao mentre faceva rafting con alcuni compagni di scuola. Il gruppo di adolescenti si trovava in gita.

